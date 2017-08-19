Малкин: Кросби с утра до ночи думает о хоккее, я немножко другого плана человек

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на благотворительном матче «От Чистого Сердца» рассказал о трудолюбии своего партнёра по команде Сидни Кросби.



«Давал ли я уроки хоккея Роману Ротенбергу? Он сам играл в хоккей, мы с ним одним летом вместе на земле тренировались. Роман Борисович всегда в хорошей форме. Супер, что акция «От Чистого Сердца» проводится каждый год и все ребята всегда приезжают. Здорово, что в разных городах проходит. Здорово, что сегодня полный зал. Мы все знаем, как в Питере любят хоккей, да и спорт в целом. Приз лучшего игрока России, наверное, не сравнить с победой в Кубке Стэнли. Но, конечно, приятно, когда твой труд оценивается. Любая победа даёт тебе стимул дальше тренироваться. Огромное спасибо семье и друзьям, которые меня поддерживают. У нас много талантливых хоккеистов, приятно обогнать таких игроков, как Мозякин, Бобровский.



Кросби работает больше меня? Я работаю, как считаю нужным. Кросби — один из самых трудолюбивых игроков, который делает невероятный объём работы и на земле, и на льду. Трудоголик, который с утра до ночи думает о хоккее. Я немножко другого плана человек. Не знаю, насколько много Сид летом тренируется, но то, что он обожает хоккей, — в этом нет никакого сомнения. Но, считаю, что и таланта у него очень много. Тренируется каждый по-разному, сезон длинный, загонять себя нельзя», — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.