Хет-трик Паршина помог «Торпедо» обыграть «Швеннингер» в товарищеском матче

«Торпедо» одержало уверенную победу над «Швеннингер Уайлд Уингз» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в швейцарском Кройцлингене, завершилась со счётом 3:0.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

Все шайбы нижегородцев забросил Денис Паршин, оформивший хет-трик. По три ассистентских балла набрали Ренат Мамашев и Геннадий Столяров. Один гол был забит в меньшинстве, один — при двойном численном преимуществе и один — в равных составах. Голкипер Станислав Галимов провёл сухой матч.

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