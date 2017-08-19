Нападающий Максим Лазарев перешёл из «Ак Барса» в «Торпедо»

Нападающий казанского «Ак Барса» Максим Лазарев в новом сезоне будет защищать цвета «Торпедо», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

21-летний форвард в прошлом сезоне сыграл за основную команду «Ак Барса» 35 матчей в регулярном чемпионате и 10 — в плей-офф, набрав 4 (3+1) балла за результативность. Он также провёл 20 игр в ВХЛ за «Барс», отметившись тремя заброшенными шайбами и пятью передачами, и сыграл два матча в плей-офф МХЛ за «Ирбис». Лазарев является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года.