Лихотников: конкуренция в «Барысе» большая, нужно биться за место в составе

Нападающий «Барыса» Артём Лихотников подвёл итоги мемориала Виктора Блинова в Омске, где команда заняла четвёртое место, и предсезонной подготовки.

«Мы пытались отработать различные схемы на турнире. У нас поиграло много молодёжи, где-то иностранцы получили отдых, все поиграли, получили игровую практику перед регулярным чемпионатом. Сейчас нужно вернуться домой и хорошо отдохнуть. Также надо перенести всё, что получалось в ходе предсезонных турниров, на регулярный чемпионат и поработать над теми нюансами, которые у нас не получались.

Конкуренция за место в составе очень большая. «Барыс» — базовый клуб страны, очень много ребят. Из ВХЛ наши команды «Сарыарка», «Торпедо» — все игроки постоянно на просмотре, идёт постоянная селекция, поэтому нужно биться за место", — цитирует Лихотникова пресс-служба клуба.