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Фоли: рад, что «Вегас» вступил в НХЛ, но хочу понять, как мы будем зарабатывать

19 августа 2017, суббота. 22:50 Хоккей

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли отметил, что переживает за коммерческий аспект деятельности клуба.

«Нам ещё надо многое сделать, но фундамент заложен. 10 месяцев назад мы говорили, что 100 поездов отправились в путь. Им надо прибыть в пункт назначения 10 октября 2017 года. Кто-то из них нёсся на огромной скорости, какие-то поезда двигались очень медленно. И последним теперь надо набирать скорость. Это вопрос организации.

Я очень рад, что в Лас-Вегасе будет команда, что мы будем радовать болельщиков. Но я всё ещё переживаю за коммерческую составляющую. Хочу понять, как будут двигаться деньги, как мы будем зарабатывать, как будем платить по счетам", — приводятся слова Фоли на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
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