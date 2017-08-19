Жукенов: сейчас главное качество «Авангарда» — бойцовский дух

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Жукенов поделился мнением о готовности команды к чемпионату.

«На турнире в Омске ощущал себя уверенно, вышел с первых смен, стало получаться. Никаких проблем не возникло. Главное, выходить с полной отдачей — и всё будет получаться. Перестроился на этот уровень быстро, на играх в Германии вкатился, поработал с командой, проблем не возникло. Да, в России и в Канаде немного разный хоккей, но я быстро привык.

Сейчас главное качество «Авангарда» — бойцовский дух, уже появилась сплочённая команда, каждый друг за друга на льду и в раздевалке. Это основной наш плюс. Надо добавить в тактическом плане перед стартом сезона, наработать взаимодействия. Думаю, с каждой игрой будем улучшать этот компонент", — сказал Жукенов в эфире клубного телевидения.

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