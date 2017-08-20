«Красная Армия» и «Локо» откроют сезон МХЛ 2 сентября

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов рассказал о календаре на сезон-2017/18. Также функционер высказался о финансовой ситуации в команде «Крылья Советов».



«Первая игра сезона пройдёт 2 сентября между чемпионами последних двух лет — «Красной Армией» и «Локо». Что касается календаря сезона, то он уже на руках у команд Западной конференции, а на Востоке по нему работают и его давно знают. Официально мы календарь можем объявить только после его принятия на совете директоров КХЛ.



Из-за решения «Куньлуня» принимать соперников в Риге мы вынуждены были в срочном порядке переделать весь календарь в конференции. Соглашусь с решением «Куньлуня», так как для команд Запада это удобно, меньше будет перелётов.



Есть финансовые гарантии от «Крыльев Советов», которые были предоставлены в лигу, есть спонсоры на сезон. Команда готовится, и мы уверены, что и «Крылья», и остальные команды доиграют чемпионат», — передаёт слова функционера ТАСС.

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