В новом сезоне Молодёжной хоккейной Лиги московский МХК «Спартак» будет проводить домашние матчи на арене в «Парке Легенд». Об этом информирует официальный сайт ХК «Спартак».



Таким образом, основная и молодежная команды московского клуба теперь будут базироваться в одном дворце спорта. Официальные встречи чемпионата Молодёжной хоккейной лиги пройдут на Малой арене «ВТБ Ледового дворца», вмещающей 3000 зрителей.

При этом календарь сезона-2017/18 Молодежная хоккейная Лига должна утвердить в ближайшие дни.