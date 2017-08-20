Гендиректор федерации хоккея РК: натурализация иностранцев будет точечной

Генеральный директор федерации хоккея Казахстана Юрий Зверев рассказал о ситуации в «Барысе» и сборной Казахстана.



«Выступление «Барыса» в КХЛ в прошлом сезоне нас обнадёжило. Мы рассчитывали, что и сборная команда, собранная на базе этого клуба, сможет в Киеве выполнить задачу выхода в элитный дивизион чемпионата мира. Однако этого, к сожалению, не произошло. Руководство команд по итогам года отчитывается перед Исполкомом Федерации хоккея. На его заседании работа тренерского штаба была признана неудовлетворительной, и генеральный менеджер с главным тренером были отстранены от исполнения своих обязанностей.



Будем ли продолжать политику натурализации иностранцев? Сейчас полностью исключать это нельзя. Возможно, она будет точечной, для усиления каких-либо позиций. Однако в дальнейшем от этой практики мы, конечно же, будем отходить. Сейчас приоритетная задача Федерации — растить собственные конкурентоспособные кадры.

Курс «Барыса» на омоложение? Данная задача была поставлена перед всеми отечественными командами Исполкомом Федерации в этом году. Я полностью поддерживаю это решение. Можно сказать, что это общий курс казахстанского хоккея. Со следующего сезона мы запускаем отечественную молодёжную лигу, так что подпитка кадрами у клубов будет», — цитирует функционера Sports.kz.