Новиков: игра СКА будет более силовой, а ЦСКА выйдет в финал Кубка Гагарина

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал итоги межсезонья, а также предположил, как в стартующем завтра 10-м чемпионате КХЛ будут выглядеть СКА и ЦСКА.

«При многих задачах предсезонки есть ещё одна психологическая цель. Она состоит в том, чтобы получить удовлетворение и хорошее настроение. Оно может быть не связано с результатом, в особенности, это может касаться нетоповых команд, а с тем, что в процессе летней подготовки получилось. Это важно для того, чтобы после предсезонки игрокам можно было сказать: «Мы с вами работали, было тяжело, но вы меня услышали, и у нас стало получаться, с этим мы можем идти дальше».

Что касается будущего чемпионата, то я не могу однозначно определить, что СКА будет лидером. Потеря таких играющих людей, как Дадонов и Шипачёв, может сказаться на общем рисунке командной игры, и она станет более силовой с приходом Калинина. Дадонов и Шипачёв — это игроки интеллекта. Команда будет немножко другого стиля. Чем ответит ЦСКА? Если они найдут сочетание силового и тонкого, хитрого хоккея, то они могут составить серьёзную конкуренцию и реально побороться за Кубок Гагарина. Откладывать им смысла нет. По возрастным показателям у красно-синих сейчас интересный состав. Не исключаю, что ЦСКА будет в финале. По остальным командам трудно что-то сказать», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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