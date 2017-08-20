Уэйт: Галак после возвращения из АХЛ доказал, что он отличный вратарь

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Даг Уэйт поделился мнением об игре голкипера клуба Ярослава Галака.



«Галак доказал, что он отличный вратарь. Он продемонстрировал отличный хоккей, когда вернулся из АХЛ. Я рад, что он будет с нами на сборах.



Защитник Пулок? Райан сильный игрок. Из него выйдет защитник НХЛ. Нас ждёт очень интересный тренировочный лагерь. Там будет девять защитников. Все они достойны места в НХЛ. Он будет одним из них», — цитирует Уэйта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.