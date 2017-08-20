Стивенс: Брауну нужно играть как силовому нападающему, так он добивается успеха

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс рассказал о задачах недавно назначенного ассистента тренера Пьера Тарджона.
«Мы определим, где будет играть тот или иной хоккеист. Тарджон объяснит ему, как играть на этой позиции. Он понимает игру на уровне Копитара, Картера, Тоффоли. Я могу им сказать, куда надо двигаться, что может произойти. А он сам прошёл через это.
Дастин Браун прошлый сезон провёл лучше нескольких предыдущих? Он снова играл как силовой нападающий. Такая манера игры помогает ему добиться успеха», — цитирует Стивенса официальный сайт лиги.
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