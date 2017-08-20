Кознев: ЦСКА набрал 40 игроков, но на льду находится только 5 полевых и вратарь

Директор «Северстали» Алексей Кознев рассказал о селекционной работе в межсезонье, а также поделился мнением о трансферной политике ЦСКА.

Рейтинг линий нападения КХЛ. Западная конференция С атакой ЦСКА не может конкурировать даже команда с Дацюком и Ковальчуком.

«Удовлетворены трансферной кампанией. У нас получился сплав опыта и молодости. Пришли ребята, которые знают, как побеждать. Уверен, что они смогут стать лидерами. Также нам удалось сохранить нашего лидера по прошлому сезону — Дмитрия Кагарлицкого.

Гудачека брали не с привлечением болельщиков, про его послематчевые шоу узнал только после того, как просмотрел его статистику. Я опирался на спортивную составляющую. Мысли заменить Адама Мазура не было, по нему сомнений не было. На данный момент из наших воспитанников выделил бы Макара Хабарова 1999 года рождения. Взяли его как лимитчика, но на тренировках он нас поразил своим отношением к работе, он способен играть на высоком уровне. Вовченко уже не первый год в команде, ждём, что он будет доказывать свои лидерские качества.

Честно говоря, не смотрю как-то пристально на усиление ЦСКА. Можно набрать и 50 человек, но на льду находится пять игроков и вратарь. Для чего они набрали 40 игроков? У нас была сложность, когда хоккеисты «Динамо» стали НСА, а у нас уже было полное комплектование. С некоторыми вели переговоры, с Цветковым говорили, Кокуёвым. До конкретики не дошло, так как команда у нас была сформирована. Если кого-то брать, то от кого-то надо отказываться, не предоставив шанса. А это неправильно», — передаёт слова Кознева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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