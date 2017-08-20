Никитин: СКА — серьёзный соперник, у ЦСКА стоит задача победить в матче открытия

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от матча открытия сезона КХЛ, в котором его команда встретится со СКА.

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«Сравнивать этот ЦСКА с прежним я бы не стал, это некорректно. Команду, которая выиграла Кубок мэра с командой, которая играла в финале Западной конференции и тем более в главном финале. Этот ЦСКА – другой. Давайте вернёмся к этому вопросу после сезона.

Было бы абсурдом ставить какую-то другую задачу, кроме победы, в матче открытия с обладателем кубка Гагарина. СКА — очень серьёзный соперник. Это вызов для всех. Будет интересно. Я бы не сказал, что соперник стал слабее. Команда классная, качество игры высокое. Тренеры опытные, уверенные в себе.

Не маловато ли двух матчей в регулярном чемпионате со СКА? Лично мне интересно было играть со СКА четыре матча. Ажиотаж, эмоции, опять-таки вызов для всех нас. Но что есть — то есть. Календарь не переделаешь", — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

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