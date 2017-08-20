Радил, Толпеко и Юдин приготовили фирменные бургеры «Спартака»

Хоккеисты «Спартака» Денис Толпеко, Дмитрий Юдин и Лукаш Радил попробовали себя в роли поваров. Летом клуб совместно с популярной столичной сетью бургерных создал собственное блюдо — «красно-белый бургер», который отличает красный цвет булочки.

Игроки своими руками приготовили несколько бургеров для болельщиков, преодолев всю технологическую цепочку — от подготовки ингредиентов до поджарки фирменной котлеты. Финальным аккордом в приготовлении «красно-белого бургера» является нанесение специального клейма, когда с помощью раскалённого устройства на булочку наносится логотип «Спартака».

Хоккеисты «Спартака» попробовали себя в качестве поваров Фото: spartak.ru