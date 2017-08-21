Кобылянский: главное новшество сезона в ЖХЛ — введение серии плей-офф

Чемпионат Женской хоккейной лиги – Чемпионат России среди женских команд сезона-2017/18 стартует 16 сентября в Дмитрове. В турнире примут участие семь команд – «Агидель» (Уфа), «Арктик Университет» (Ухта), «Бирюса» (Красноярск), «Динамо Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), «Сборная команда Свердловской области» (Екатеринбург), «СКИФ» (Нижний Новгород) и «Торнадо» (Московская область). Впервые пройдёт серия плей-офф, где по итогам полуфинальных и финальных игр определится обладатель Кубка ЖХЛ.



16 сентября в матче открытия встретятся действующий чемпион «Торнадо» и бронзовый призёр прошедшего сезона петербургское «Динамо». Всего на стадии регулярного чемпионата, который продлится с 16 сентября по 5 апреля, запланировано 84 игры. 9 апреля стартует плей-офф. В полуфинальной серии сыграют четыре лучших команды по итогам кругового турнира, для выхода в финал необходимы две победы. Финальная серия начнётся 19 апреля и продлится до трёх побед.



Структура чемпионата предполагает паузы для подготовки и участия национальной, молодёжной и юниорской женских сборных в международных соревнованиях – Олимпийских играх (9-25 февраля), Молодёжном чемпионате мира (6-13 января), Кубке Европы (15-19 апреля), а также Турнирах четырёх наций и выставочных матчах. Предполагается в календаре и перерыв на Матч звёзд ЖХЛ, который пройдёт в Астане 10 января в рамках Недели звёзд хоккея КХЛ.



«Менее месяца остаётся до нового – третьего – сезона Женской хоккейной лиги. Главным новшеством сезона является введение серии плей-офф. Желание попасть в полуфинальную стадию станет стимулом для хоккеисток показывать весь свой максимум в каждой игре, а борьба команд за Кубок ЖХЛ в новом формате повысит зрелищность чемпионата и интерес болельщиков. От сезона к сезону мы видим, как растёт мастерство спортсменок ЖХЛ. Они продолжат совершенствовать свои навыки, чтобы на равных бороться за лидерство на международной хоккейной арене», — отметил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.