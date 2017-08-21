«Куньлунь» перевёл Рикарда Йюнге в список отказов

Китайская команда КХЛ «Куньлунь Ред Стар» перевела шведского форварда Рикарда Йюнге в список отказов. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе клуба. Теперь любой клуб лиги в течение 48 часов может забрать игрока.



Йюнге стал игроком китайской команды в межсезонье. В сезоне-2016/17 30-летний форвард провёл в «Нефтехимике» — на его счету 40 очков в 57 матчах. Также на уровне КХЛ он выступал за московское «Динамо», пражский «Лев» и «Адмирал». На счету Йюнге в общей сложности 201 матч и 114 очков.

«Форвард Рикард Йюнге переведён в список отказов», — сообщили в пресс-службе китайской команды.