Дуайер: тема моего ассистентства в штабе сборной Беларуси не поднималась

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о вероятности вхождения в тренерский штаб сборной Беларуси и форварде Куинтоне Хаудене.

«Во время нашей встречи в Риге с Льюисом мы об этом не разговаривали. Конечно, было приятно встретиться с Льюисом и побеседовать. Но тема моего ассистентства в штабе сборной не поднималась. Возможно, в будущем она и возникнет, однако сейчас рассуждать об этом преждевременно.

Не смущает ли малая результативность Хаудена? Куинтон — очень ценное приобретение для нашей команды. Это талантливый хоккеист, имеющий опыт игры в НХЛ. Мы получили его на пике карьеры в Северной Америке. Он подходил клубу по многим параметрам, считая из тех, кто были доступны. Куинтон — разноплановый нападающий, который может отлично действовать в том числе меньшинстве, выигрывать вбрасывания», — цитирует тренера «Прессбол».