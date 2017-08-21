Вдовин: порядка 10 матчей «Лада» проведёт в альтернативном комплекте формы

Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин прокомментировал изменения в игровой форме.



“У нас рекламный контракт с «АВТОВАЗом», они хотят видеть эту форму, чтобы мы рекламировали, были рядом все вместе. Цвета очень необычные, форма мне нравится. В этом комплекте «Лада» проведёт порядка 10 матчей. Впервые в альтернативной форме команду можно будет увидеть 27 августа в матче с магнитогорским «Металлургом», – передаёт слова Вдовина корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.



21 августа тольяттинская “Лада” на территории ПАО “АВТОВАЗ” презентовала новую форму, в которой проведёт сезон-2017/18. Впервые в истории “Лады” был представлен альтернативный домашний комплект, в котором клуб планирует провести несколько матчей.



Увидеть фото формы также можно в «Твиттере».

Старт 10-го сезона КХЛ! СКА и ЦСКА сразятся за кубок открытия Первый из двух матчей между СКА и ЦСКА в сезоне. С Капризовым, Гавриковым, Нестеровым и другими.