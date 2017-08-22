Торгаев: «Северсталь» в боевой форме, подходит к сезону практически без травм

Тренер «Северстали» Павел Торгаев поделился ожиданиями от 10-го сезона КХЛ. 22 августа череповецкая команда сыграет на выезде с «Югрой».



«Уже много было сказано, что команда в боевой форме. «Северсталь» подходит к сезону практически без травм. Надеюсь, что все ребята полны решимости доказать, что достойны хорошего выступления в сезоне. Капитана и ассистентов практически выбрали, но ещё у нас есть кое-какие сомнения на этот счёт. Можно сказать, не сомнения, а варианты», — передаёт слова тренера череповецкой команды клубное телевидение.

Видео также доступно на официальном канале клуба в YouTube.