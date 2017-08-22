Льюис сообщил, что Бэйлен и Степанов могут вернуться в сборную Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис сообщил, что защитник Ник Бэйлен и форвард Андрей Степанов могут вернуться в команду.

«Я не был в курсе конфликта Бэйлена с Вудкрофтом. Узнал о нём позже. Основывал своё решение не брать Бэйлена на том, что так будет лучше для команды. Кстати, буквально четыре-пять дней назад общался с Ником. «Трактор» тогда куда-то летел, так что ещё ему перезвоню. Хочу узнать о его планах, что он думает относительно сборной.

Эта история не повлияет на возможность приглашения Ника в команду. То же и со Степановым. Сейчас в Риге я с ним поговорил и сказал Андрею: «Всё забыто, начинаем заново, с чистого листа». Не жалею ли, что не взяли его в Париж? Опять же, я основывался на том, что видел и чувствовал… Никаких сожалений нет», — цитирует тренера «Прессбол».