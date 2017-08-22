Бадюков: «Слован» и «Спартак» — наиболее явные претенденты на плей-офф на Западе

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от выступления команд Западной конференции.

«Думаю, «Динамо» на равных будет играть со «Спартаком», всё будет зависеть, как дальше на трансферном рынке поведут себя бело-голубые — подпишут Терещенко или нет, будут ли ещё приобретения. Вообще, на Западе средний класс команд уравнялся, можем такой же игры ждать и от «Йокерита», и от «Торпедо».

Считаю, что «Слован» в состоянии биться в этом сезоне за плей-офф. У Ржиги больше не будет таких провальных отрезков, как было в прошлом году. Думаю, что из прошлогодних аутсайдеров «Слован» и «Спартак» — наиболее явные претенденты на «восьмёрку» в этом сезоне», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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