Кречин покинул пост генменеджера «Куньлуня», обязанности возложены на Кинэна

Владимир Кречин освобождён от должности генерального менеджера «Куньлунь Ред Стар». Об этом информирует официальный сайт китайского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Формулировка увольнения — «в связи с серьёзными просчётами в работе». Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера китайской команды КХЛ Майка Кинэна.

Ранее Кречин работал в челябинском «Тракторе». Функционер перешёл на работу в китайский клуб перед сезоном-2016/17. В свой первый сезон в КХЛ команда попала в плей-офф.

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