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Кречин покинул пост генменеджера «Куньлуня», обязанности возложены на Кинэна

22 августа 2017, вторник. 16:16 Хоккей

Владимир Кречин освобождён от должности генерального менеджера «Куньлунь Ред Стар». Об этом информирует официальный сайт китайского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Формулировка увольнения — «в связи с серьёзными просчётами в работе». Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера китайской команды КХЛ Майка Кинэна.

Ранее Кречин работал в челябинском «Тракторе». Функционер перешёл на работу в китайский клуб перед сезоном-2016/17. В свой первый сезон в КХЛ команда попала в плей-офф.

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Источник: Официальный сайт ХК "Куньлунь Ред Стар" Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар Владимир Кречин Майк Кинэн
Новости. Хоккей
22 августа 2017, вторник
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