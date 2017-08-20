Кинэн: новые игроки «Куньлуню» не нужны, но мы всегда оцениваем рынок хоккеистов

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн рассказал о предсезонной подготовке и составе команды. По мнению канадского тренера, китайской команде в настоящее время не нужны новые игроки.



«Нам необходимо было достичь определённого прогресса в построении команды, усовершенствовать индивидуальные показатели. Вместе с тем, нужно выстроить систему, по которой будет играть команда. Наиграть связки игроков, дать им время сыграться – это процесс, который требует много времени, и мы видим улучшения в нашей игре. Изначально сложно сказать, на что способна команда. Это покажут игры, а нашей задачей было тренироваться и отточить свою игру. Игры на турнире Sochi Hockey Open были первыми в предсезонной подготовке, после чего мы отправились на мемориал имени Ромазана, который удалось выиграть.



Выстраивать команду с нуля — это требует времени, но у меня богатый опыт, как на уровне менеджера, так и на уровне тренера в НХЛ, так что я стараюсь использовать весь свой опыт в построении новой команды.

Новые игроки для нашей команды не нужны. На данный момент я вижу хороший прогресс в составе «Куньлуня», постоянно ищу возможности для улучшения модели нашей игры и смотрю на способности игроков. К слову, мы всегда смотрим и оцениваем рынок хоккеистов», — сказал Кинэн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.