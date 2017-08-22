«Авангард» — «Динамо» Р: М. Редлихс получил травму после попадания шайбы в лицо

Нападающий рижского «Динамо» Микелис Редлихс не смог продолжить матч с «Авангардом» после попадания шайбы в лицо.

В первом периоде встречи защитник «Авангарда» Александр Осипов наносил бросок по воротам рижан, но Микелис Редлихс бросился под шайбу, и та попала ему в лицо.

В матче «Авангард» — «Динамо» Рига идёт второй период, счёт не открыт. Обе команды проводят первый матч в стартовавшем регулярном чемпионате сезона-2017/18.

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