Шуневич: задача «Динамо» Мн на сезон — выйти в плей-офф и достойно там выступить

Председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич на встрече с игроками перед стартом регулярного чемпионата отметил, что в прошлом плей-офф команде не хватало стабильности, а также поставил задачи на новый сезон.

«В прошлом сезоне наши ожидания, ожидания болельщиков в какой-то степени были оправданы, но в чём-то были разочарования. Моя оценка – твёрдая четвёрка по пятибалльной системе. Главный негатив, конечно, — выступление команды в плей-офф. Но это уже история, из которой нужно сделать правильные выводы. И прежде всего вывод такой: оставляла желать лучшего стабильность игры команды.

Как реалист, я считаю, что цель, стоящая перед нами в стартующем завтра сезоне, а это выход в плей-офф, вполне достижима. Также мы ставим перед командой задачу достойно выступить в нокаут-раунде. Что я понимаю под достойным выступлением? Это зрелищный, красивый хоккей, который бы всем приносил удовольствие: хоккеистам – от игры, а нам, болельщикам, от её просмотра. Для этого на площадке нужно драться. Нужно бороться до конца, учитывая ту высочайшую конкуренцию, которая сегодня существует в КХЛ", — цитирует Шуневича пресс-служба клуба.