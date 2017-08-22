Дубль Эверберга помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»

«Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 3:1.

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Счёт в матче был открыт в конце второго периода — Микс Индрашис реализовал двойное численное преимущество рижан. В третьей двадцатиминутке «Авангард» забросил трижды менее чем за две минуты. Отличились Деннис Эверберг, оформивший дубль, и Валентин Пьянов.

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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.