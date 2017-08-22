Озолиньш: «Динамо» сыграло недостаточно чётко в третьем периоде

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш подвёл итоги матча с «Авангардом», в котором его команда уступила 1:3.

«Это был для нас первый период нового сезона, в начале матча взяли на себя много ответственности, были скованными, а во втором периоде уже играли так, как и планировали, смогли выйти вперёд. Но в третьем отрезке пропустили быстрые три шайбы и они не позволили нам победить. Мы знали, что «Авангард» будет агрессивен в заключительном периоде, не сумели с этим справиться, сыграли недостаточно чётко», — передаёт слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.