Хохлачёв: не жалуюсь, что мало играл в СКА, у нас была команда мечты

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ и свой переход из СКА.

«Мы хорошо играли, просто не реализовали свои моменты и всё. Тренеры разберут ошибки, скажут, в чём надо добавить. Главное, что мы играли хорошо. Это только первый матч, ничего страшного.

Когда я переходил в «Спартак», то понимал, что должен показывать свой лучший хоккей в каждой игре. Я ехал в команду, осознавая это. Одну шайбу наше звено забило, но надо было больше. У меня много положительных эмоций от перехода в «Спартак». Это даёт сил. Я рад, что перешёл именно в родной клуб.

У СКА была лучшая команда в прошлом году. Можно сказать, команда мечты. И по составу, и по именам, и по игре. Тяжело было быть лидером, но когда мне давали играть – я цеплялся за шанс. Не буду жаловаться, что мало играл», — сказал Хохлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.