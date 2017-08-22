Горшков: у «Адмирала» многое получалось, были видны желание и настрой

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков стал автором первой заброшенной шайбы в новом сезоне. После игры форвард поделился впечатлениями от стартового матча сезона:

«Начали хорошо, особенно первый период провели здорово, сумели открыть счёт, чего не делали очень давно. Практически всю предсезонку отыгрывались. Игра была очень хорошей. Все бились, старались, мне очень понравилось, и не потому что я забил, а потому что было видно желание победить, настрой, у нас многое получалось, все были друг за друга, за команду. Чуть-чуть не хватило. Они забили вторую шайбу, а мы нет. Не хватило реализации, при счёте 1:1 игра шла до гола.

Если сравнивать сегодняшний матч с предсезонными, то, можно сказать, сегодня было всё по другому: другие эмоции, другой настрой. Начался сезон, теперь мы играем за очки, которые идут в таблицу. Все это понимают.

Тренер после матча сказал, что игра была хорошая, молодцы в плане самоотдачи, но ошибки есть, и их нужно исправлять. Если дальше будем так же играть, то всё у нас будет хорошо, будут победы", — цитирует Горшкова пресс-служба клуба.