Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев и руководитель отдела «Хоккей»Александр Рожков дали свои прогнозы на исход матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 23 августа, в котором состоятся шесть игр.
«Спартак» — в плей-офф, «Динамо» М — мимо? Эксперты – о раскладах на Западе
Кто на Западе бросит вызов СКА и ЦСКА, а кто останется за чертой плей-офф.
«Металлург» Мг — «Автомобилист»
«Лада» — «Трактор»
«Динамо» Минск — «Йокерит»
«Локомотив» — ЦСКА
СКА — «Слован»
«Динамо» Москва — «Витязь»
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