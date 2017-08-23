Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев и руководитель отдела «Хоккей»Александр Рожков дали свои прогнозы на исход матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 23 августа, в котором состоятся шесть игр.

«Спартак» — в плей-офф, «Динамо» М — мимо? Эксперты – о раскладах на Западе Кто на Западе бросит вызов СКА и ЦСКА, а кто останется за чертой плей-офф.

«Металлург» Мг — «Автомобилист»

«Лада» — «Трактор»

«Динамо» Минск — «Йокерит»

«Локомотив» — ЦСКА

СКА — «Слован»

«Динамо» Москва — «Витязь»

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