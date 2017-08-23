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Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

23 августа 2017, среда. 09:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев и руководитель отдела «Хоккей»Александр Рожков дали свои прогнозы на исход матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 23 августа, в котором состоятся шесть игр.

«Спартак» — в плей-офф, «Динамо» М — мимо? Эксперты – о раскладах на Западе
Кто на Западе бросит вызов СКА и ЦСКА, а кто останется за чертой плей-офф.

«Металлург» Мг — «Автомобилист»
«Лада» — «Трактор»
«Динамо» Минск — «Йокерит»
«Локомотив» — ЦСКА
СКА — «Слован»
«Динамо» Москва — «Витязь»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
23 августа 2017, среда
09:47 Ишматов: Дадонова и Шипачёва СКА всё равно будет не хватать
09:41 Нападающий Пестушко подписал однолетний контракт с «Югрой»
09:38 Минское «Динамо» отправило Амброжейчика и Карабаня в фарм-клуб
09:30 Каменский: трудно сказать, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартальнова
09:30 В. Денисов: не думал, что вернусь в минское «Динамо» так скоро
09:15 Сегин: в НХЛ нет команды, которую «Даллас» бы боялся
09:00 Михайлов: «СЮ» и «Авангард» могут стать лидерами «Востока», всё непредсказуемо
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
00:53 Вяч. Ушенин: «Амур» вышел агрессивно настроенным и из-за этого нахватал удалений
00:40 Оленин: ИИХФ будет изучать работу судей на матчах, лучшие попадут на Олимпиаду
00:16 Бурк: я связался с Игинлой и Доаном по вопросу их участия в Олимпиаде
22 августа 2017, вторник
23:48 Горшков: у «Адмирала» многое получалось, были видны желание и настрой
23:43 Черри: Овечкин ничего не показывал на ОИ, вряд ли в сборной хотят его видеть
23:14 Кинэн: игроки «Куньлуня» с китайскими корнями внесли вклад в победу над «Сочи»
23:12 С. Зубов: ожидали лучшей игры от некоторых ведущих игроков ХК «Сочи»
22:56 Мартемьянов: уму непостижимо, как «Амур» мог бы выиграть, набрав столько штрафов
22:47 Назаров: серьёзно готовились к матчу, надо отдать должное «Амуру»
22:36 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:18 Королёв: в первом матче «Югра» хотела задать нужный тон сезону
22:03 Кагарлицкий: если «Северсталь» хочет попасть в плей-офф, надо прилично добавить
21:52 Кемппайнен: Умарк — невероятный распасовщик, но я ещё не привык к такой игре
21:49 «Куньлунь» взял верх над ХК «Сочи», Мюттюнен сделал дубль
21:33 «Сухарь» Ежова помог «Нефтехимику» одержать победу над «Амуром»
21:27 Пьянов: центр «Динамо» встал на «точке» так, что мне удобно было сразу бросить
21:14 Гулявцев: у «Северстали» многое не получалось, но были самоотдача и старание
21:09 Захаркин: «Югра» преодолела пораженческий тренд, который нас преследовал
21:06 Коньков: эмоции и желание «Сибири» воплощались в том, что ловили на себя шайбы
21:04 Стали известны все четвертьфинальные пары молодёжного Кубка мира
20:47 Источник: «Калгари» может быть заинтересован в подписании контракта с Ягром
20:36 Андриевский: Махановский хотел применить силовой приём, получилась оплошность
20:33 Коротков: «Салават» перенервничал, эмоции сыграли с нами злую шутку
20:12 Вестерлунд: только четвёртое звено «Салавата» играло так, как мы хотим
20:10 Солодухин: первый период «Салават» провёл сумбурно, но потом вкатился
19:58 Молодёжный КМ: «Красная Армия» обыграла «Снежных Барсов», «Авто» — «Ригу»
19:58 Кречин — об увольнении из «Куньлуня»: мы не нашли взаимопонимания с Кинэном
19:42 Хохлачёв: не жалуюсь, что мало играл в СКА, у нас была команда мечты
19:40 Эверберг: может, я не такой мастеровитый, но на пятачке чувствую себя прекрасно
19:34 Энлунд: «Сибирь» — «голодная» команда, будет биться с любым соперником
19:33 «Югра» одолела «Северсталь» в овертайме, Королёв сделал дубль
19:31 Сигарёв: понимание с Закриссоном и Бергстрёмом на хорошем уровне
19:29 Кристо: я был шокирован голом в исполнении Пьянова, он надломил «Динамо»
19:17 «Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Адмиралом»
19:11 Скабелка: игроки «Авангарда» правильно отреагировали на второй период
19:10 Салак: два периода я не очень хорошо себя чувствовал. Сильно нервничал
19:07 Озолиньш: «Динамо» сыграло недостаточно чётко в третьем периоде
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