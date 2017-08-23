Каменский: трудно сказать, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартальнова

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о матче за Кубок открытия, в котором СКА победил ЦСКА со счётом 4:2.

«Игра была равная, но хоккеисты ЦСКА переволновались из-за того, что это был их первый матч в нынешнем составе. Обе команды могли победить, но в итоге СКА реализовал свои моменты, а ЦСКА — нет. И вратарь Микко Коскинен сыграл лучше Ильи Сорокина. До Олимпиады ещё полгода, а сезон в КХЛ только начался. Летний хоккей — это одно, а что будет, когда ребята втянутся и поймают игровой ритм, — другое. Пройдёт время, и хоккеисты начнут показывать свой максимальный уровень.



Пока трудно сказать по одному матчу, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартальнова. Предсезонные игры — не лучший ориентир для таких выводов. Но ни один тренер не хочет повторяться, поэтому наверняка дальше нас ждут изменения. Каждый пытается взять лучшее от предшественника и добавить что-то своё», — цитирует Каменского газета «Известия».