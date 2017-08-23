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Каменский: трудно сказать, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартальнова

23 августа 2017, среда. 09:30 Хоккей

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о матче за Кубок открытия, в котором СКА победил ЦСКА со счётом 4:2.

«Игра была равная, но хоккеисты ЦСКА переволновались из-за того, что это был их первый матч в нынешнем составе. Обе команды могли победить, но в итоге СКА реализовал свои моменты, а ЦСКА — нет. И вратарь Микко Коскинен сыграл лучше Ильи Сорокина. До Олимпиады ещё полгода, а сезон в КХЛ только начался. Летний хоккей — это одно, а что будет, когда ребята втянутся и поймают игровой ритм, — другое. Пройдёт время, и хоккеисты начнут показывать свой максимальный уровень.

Пока трудно сказать по одному матчу, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартальнова. Предсезонные игры — не лучший ориентир для таких выводов. Но ни один тренер не хочет повторяться, поэтому наверняка дальше нас ждут изменения. Каждый пытается взять лучшее от предшественника и добавить что-то своё», — цитирует Каменского газета «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Валерий Каменский Дмитрий Квартальнов Игорь Никитин
Новости. Хоккей
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