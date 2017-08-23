Форвард «Детройта» Атанасиу получил предложение из КХЛ

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Андреас Атанасиу может перейти в клуб из Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист является ограниченно свободным агентом.



«Мы получили важное предложение из КХЛ», – сообщил агент игрока Даррен Феррис.



Атанасиу и «Детройт» продолжали переговоры после того, как клуб сделал квалификационное предложение, но так и не смогли договориться об условиях нового контракта. Таким образом, вариант с переходом в клуб КХЛ является одним из вероятных для продолжения карьеры хоккеиста.

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