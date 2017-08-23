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Макдэвид: каждый знает, кто является лучшим игроком в НХЛ, и это не я

23 августа 2017, среда. 17:00 Хоккей

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал тот факт, что он занял первое место в рейтинге The Hockey News. В прошлом году игрок занимал девятое место в этом рейтинге. Последние девять лет список возглавлял нападающий «Питтсбург Пигвинз» Сидни Кросби, он опустился на вторую строчку. Третье место в рейтинге у защитника «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона.

«Каждый знает, кто является лучшим игроком в НХЛ, и это не я. Я не согласен с этим рейтингом, поэтому для меня он не значит слишком много. Наверное, это большая честь, но мне всё ещё предстоит много работать над собой. Сидни Кросби находит способ забивать абсолютно разные голы из любых положений. Мне бы хотелось найти способ забить больше голов, чем он. Но он знает, как это делать лучше всех», – цитирует Макдэвида TSN.

Макдэвид: в новом сезоне на «Эдмонтон» уже не будут смотреть сверху вниз
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
Новости. Хоккей
23 августа 2017, среда
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