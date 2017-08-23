Оши: у «Кэпиталз» есть кому забивать в новом сезоне: Овечкин, Бекстрём, Кузнецов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о перспективах клуба в новом сезоне.



«Все должны прибавить. Не кто-то один. Все должны выложиться, чтобы сделать следующий шаг: звёзды, игроки третьего, четвёртого звеньев.



У нас есть кому забивать: есть Овечкин, которого ждёт ещё один отличный сезон. Никлас Бекстрём, на мой взгляд, является лучшим двусторонним центрфорвардом в лиге. Есть Евгений Кузнецов, заключивший серьёзный контракт. Атака выглядит очень солидно. Но мы не можем полагаться на одного человека или на двух. Вся команда должна постараться, чтобы компенсировать потери и помочь молодёжи влиться в состав», — цитирует Оши официальный сайт лиги.

Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.