Форвард Алекс Керфут подпишет контракт с «Колорадо»

Нападающий Алекс Керфут подписал контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Адриан Дейтер. Как сообщается, 23-летний хоккеист подписал соглашение на два сезона.



Керфут был задрафтован «Нью-Джерси» в 2012 году под общим 150-м номером, но после четырёх сезонов в студенческой лиге он стал свободным агентом. В минувшем сезоне он был капитаном Гарвардского университета, набрав 45 (16+29) очков в 36 матчах.



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