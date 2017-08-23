Гатиятулин: «Трактору» важно было справиться с психологическим давлением

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Ладой» (2:0).



«Первый матч чемпионата. Очень важно было справиться психологически с этим давлением. Игра была нервная. Наделали кучу ошибок. Рады, что победили сегодня, смогли создать моменты, выжать, забить. Ошибки разберём и будем готовиться к следующей игре. Мы смотрели, разбирали игру «Лады». Готовились к тяжёлому матчу, он таким и получился. Во втором периоде наделали много ошибок в средней зоне, при входе в зону. В перерыве попросили исключить ненужные ошибки, которые приводили к контратакам соперников. Черников поехал делать снимок, после узнаем, что с рукой", — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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