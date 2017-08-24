«Лада» подписала контракт с форвардом Александром Нестеровым

Тольяттинская «Лада» заключила соглашение с нападающим Александром Нестеровым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 31-летним хоккеистом подписан на один год и будет функционировать на односторонней основе.



В прошедшем сезоне Нестеров выступал за уфимский «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате-2016/17 нападающий принял участие в 41 встрече, сумев записать на свой счёт 4 (3+1) результативных балла при показателе полезности "-7" и 24 минутах штрафного времени.



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