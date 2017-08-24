Уилсон: «Вашингтон» будет уважать решение, которое Овечкин примет по ОИ-2018

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о возможном участии Александра Овечкина в Олимпиаде 2018 года. Российский форвард ранее заявлял, что поедет на Игры, несмотря на запрет НХЛ.

«Ови — лидер, он уникальный парень. Он уже долгое время является нашим лучшим игроком. Ему предстоит принять решение, которое, надеюсь, будет лучшим для команды и для него. Он умный парень, мы будем уважать его решение. Понимаем, как важно играть за свою страну.

То, что в сборной России хотят, чтобы их хоккеисты играли за свою страну, — это избитый факт. Если вы спросите любого в федерации хоккея Канады, вам, вероятно, скажут то же самое.

Мне повезло, что я не на месте Овечкина. Этим ребятам придётся принять сложное решение. Им надо думать и о своём клубе, и о своей стране. О себе и о партнёрах по команде", — цитирует Уилсона Sportsnet.