Кагарлицкий: в КХЛ возможно повторить путь «Нэшвилла», злости на ЦСКА и СКА нет

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о задачах череповецкого клуба на сезон и шансах составить конкуренцию СКА и ЦСКА в чемпионате.

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«Задача для «Северстали» – выход в плей-офф. Сейчас в Череповце собрался боеспособный коллектив. Думаю, место в восьмёрке даже не обсуждается. А плей-офф — дело непредсказуемое, там может произойти всё, что угодно. В НХЛ «Нэшвилл» с последнего места дошёл до финала, так что возможно всё.



Почему невозможно повторить путь «Нэшвилла» в КХЛ? Это одна игра, все люди сделаны из одного мяса, так что всё возможно. Думаю, сюрпризы будут. Шансы есть всегда и у всех. И не важно, что у ЦСКА шесть звеньев, а у нас всего четыре. Мы и в четыре звена неплохо выглядим. «Северсталь» будет биться до последнего. Почему сразу ненавидеть мы должны ЦСКА и СКА? Я знаю многих ребят из ЦСКА, хорошо к ним отношусь. Они же не виноваты, что им сделали такие предложения. Пусть ребята играют, а победит сильнейший. Нет никакой злости ни на СКА, ни на ЦСКА», — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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