Р. Якупов: у «Нефтехимика» больше не будет бесплатных билетов

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов сообщил, что клуб отказался от практики выкупа билетов для работников предприятия «Нижнекамскнефтехим».

«Да, в былые годы существовала практика выкупа билетов для работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» — нашего генерального спонсора. Насколько мне известно, в последние годы была сделана попытка уйти от этой практики и выставить все билеты и абонементы через кассы «Нефтехим-Арены» в свободную продажу. Но в итоге всё же возвращались к ней. Конечно, делалось это из благих намерений — чтобы на стадионе был зритель, и как можно больше. Но это имело и обратную сторону. Мы приучили болельщика к бесплатным билетам. В этом сезоне твёрдо решено, что возврата к прежней системе не будет. Все билеты и абонементы будем продавать через кассы. Продадим 1500 мест — значит в зале будет столько народу, продадим 3500 билетов — значит 3500 человек будут наблюдать за игрой. Искусственной заполняемости арены не будет. В этом есть полное понимание и поддержка со стороны руководства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Необходимо отметить, что, прежде чем уйти от прошлой практики, мы пересмотрели билетную программу и существенно снизили цены. Если, например, в прошлом году стоимость самого дешёвого и дорогого билета соответственно равнялась 450 и 900 рублям, то нынче эти цифры выглядят так – 250 и 700 рублей. Так же и с ценами на абонементы. Предусмотрена и такая опция, как покупка билета в счёт зарплаты. Правда, она существует только для работников ПАО «Нижнекамскнефтехим», — цитирует Якупова пресс-служба клуба.