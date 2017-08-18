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«Нефтехимик» изменил логотип, поместив на него волка

18 августа 2017, пятница. 13:20 Хоккей

«Нефтехимик» изменил логотип, поместив на него волка и добавив красный цвет. Ребрендинг связан с новой системой оценок клубов КХЛ. По итогам сезона лигу должны покинуть три клуба. 19 августа планируется официально представить новую эмблему «Нефтехимика». Также будет изменена и форма команды, добавлен красный цвет.

«Мы учли требование КХЛ, что нужно больше креатива в работе с болельщиками, и этому компоненту необходимо уделять гораздо больше внимания. Символизм ребрендинга ещё в том, что это новая страница в истории клуба. Идёт полная перезагрузка после неудач прошлых сезонов. Волки пленных не берут, падалью не питаются. Мы хотели что-то новое, изучали опыт других команд.

Есть барсы, есть лисы, есть белые медведи, леопард, у «Торпедо» – олень. Хотим привлечь молодую и активную аудиторию», – отметил директор клуба Раиль Якупов.

Фото: «Бизнес Online»
Фото: «Бизнес Online»
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик Раиль Якупов Фото
Новости. Хоккей
18 августа 2017, пятница
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