«Нефтехимик» изменил логотип, поместив на него волка и добавив красный цвет. Ребрендинг связан с новой системой оценок клубов КХЛ. По итогам сезона лигу должны покинуть три клуба. 19 августа планируется официально представить новую эмблему «Нефтехимика». Также будет изменена и форма команды, добавлен красный цвет.



«Мы учли требование КХЛ, что нужно больше креатива в работе с болельщиками, и этому компоненту необходимо уделять гораздо больше внимания. Символизм ребрендинга ещё в том, что это новая страница в истории клуба. Идёт полная перезагрузка после неудач прошлых сезонов. Волки пленных не берут, падалью не питаются. Мы хотели что-то новое, изучали опыт других команд.



Есть барсы, есть лисы, есть белые медведи, леопард, у «Торпедо» – олень. Хотим привлечь молодую и активную аудиторию», – отметил директор клуба Раиль Якупов.

Фото: «Бизнес Online»