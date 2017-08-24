Вратарь «Сибири» Рейзвих представил шлем с портретом Александра Вьюхина

Вратарь «Сибири» Эдуард Рейзвих представил новый шлем, на котором поместил портрет бывшего вратаря клуба Александра Вьюхина, погибшего в авиакатастрофе.
Рейзвих является воспитанником омского хоккея, прошедший сезон он провёл в клубе ВХЛ «Нефтяник».
Александр Вьюхин выступал за «Сибирь» с 2003 по 2007 год, затем играл за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив». Погиб с ярославской командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
День, когда не играют в хоккей. Трагедии «Локомотива» - пять лет
7 сентября исполняется 5 лет со дня трагедии под Туношной, которая унесла жизни хоккеистов, тренеров и персонала ярославского «Локомотива».
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