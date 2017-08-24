Лисовец: у Дуайера понятная система, но минскому «Динамо» нужно работать

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец после первого матча сезона с «Йокеритом» отметил, что причина поражения не в системе игры, которую прививает команде новый главный тренер Горди Дуайер.



«Система Горди Дуайера — хорошая, понятная. Мы всё прекрасно понимаем, но нужно работать, работать и работать», — сказал Лисовец в эфире клубного телевидения.



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Минчане на домашней площадке были разгромлены финской командой со счётом 1:6.