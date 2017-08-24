Защитник Максим Соловьёв подписал полноценный контракт с московским «Динамо», информирует официальный сайт клуба. Одностороннее соглашение рассчитано на один год. В сезоне Максим будет выступать под своим привычным 50-м номером.



38-летний Соловьёв выступает в составе московского «Динамо» начиная с сезона-2010/11 и дважды выигрывал с клубом Кубок Гагарина. В минувшем сезоне 38-летний защитник провёл 22 игры, набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+6" и 8 минутах штрафа. В матчах плей-офф Максим Соловьёв выходил на лёд в 6 матчах.



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