П. Зубов: «Динамо» переигрывало «Сибирь», хоккейный бог был на нашей стороне

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1).



«Рижское «Динамо» на протяжении всего матча переигрывало «Сибирь». Были у нас какие-то всплески, но эпизодами в хоккей не играют. Как могли мы поднимали ребят. Есть вопросы к некоторым игрокам по физическому состоянию. Хоккейный бог был сегодня на нашей стороне. Три очка есть три очка. Работы не просто много, а очень много.



Звено Бергстрём — Закриссон — Сигарёв забивает победные шайбы, тем самым проявляя себя лидерами, но мы ждём от них ещё большего. Они могут играть лучше



3-17 по броскам после первого периода — это большая утрата инициативы. Про недонастрой не буду говорить, на таком уровне это невозможно. Мы пересмотрим игру и сделаем выводы. Хотя ещё в перерыве мы показали, откуда это идёт: люди на параллельных ногах с клюшкой в двух руках возвращаются в оборону — это никуда не годится. И проигрыши, и победы складываются из мелочей», — приводит слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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