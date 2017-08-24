Гол Бергстрёма принёс «Сибири» победу над рижским «Динамо»

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1.



Во втором периоде команды сумели обменяться заброшенными шайбами: на гол Игоря Левицкого удачным броском ответил Дэнни Кристо. Встреча шла к овертайму, но за полторы минуты до конца основного времени Александер Бергстрём забросил шайбу, которая принесла победу хозяевам.



«Сибирь» одержала вторую победу подряд, рижская команда потерпела второе поражение.

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