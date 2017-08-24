Левицкий: спасибо боженьке и Салаку, «Сибирь» провела ужасный матч

Нападающий «Сибири» Игорь Левицкий прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1).



«В моменте с моим голом ребята вывели меня на пустые ворота, оставалось только попасть. Большинство «5 на 3» — это нам боженька помог. Ужасный матч провели, проиграли все единоборства. Было много недоработок, в частности в пропущенной шайбе — моя ошибка. Спасибо боженьке и Салаку. Я не верю в удачу. Мы не сдавались. Победный гол — мастерство Бергстрёма. Он вошёл в зону и здорово бросил.



Энлунд и Санников — большие мастера. Стараюсь не выпадать из звена», — сказал Левицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Гол Бергстрёма принёс «Сибири» победу над рижским «Динамо»