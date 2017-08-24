Лукаш Козак дисквалифицирован на три матча, Джастин Фонтейн — на один

СДК КХЛ вынес несколько решений по итогам прошлых встреч, сообщает официальный сайт лиги.
Защитник «Динамо» Илья Никулин после матча с «Витязем» (3:4 ОТ) за удар клюшкой получил денежный штраф.
Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн за удар клюшкой в игре с «Йокеритом» (1:6) дисквалифицирован на одну встречу и подвергнут денежному штрафу.
Защитник братиславского «Слована» Лукаш Козак после матча со СКА (1:7) получил дисквалификацию на три встречи и денежный штраф.
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