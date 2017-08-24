«Нефтехимик» в упорной встрече вырвал победу у «Адмирала»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:2. Команда Андрея Назарова одержала вторую победу в сезоне подряд.



В первом периоде команды отличились по разу: голы на свой счёт записали Шон Моррисонн и Чад Ро. Во второй 20-минутке „Нефтехимик“ забросил дважды, шайбами отметились Дамир Шарипзянов и Робин Ганзл, на что „Адмирал“ ответил только голом Владимира Бутузова.



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